Тайна исчезновения цивилизации майя раскрыта: ученые сделали большое открытие

Эксперты из Университета Цинцинатти в Соединенных Штатах сумели раскрыть одну из самых интересных загадок в мире. Они ответили на вопрос о том, как же исчезли древние зодчие с американского континента.

Об этой информации сообщил «Голос.UA», сославшийся на зарубежный научный журнал Scientific Reports, передает «НБН».

Ученые в самом начале исследовали водохранилища близ известного древнего города Тикаль. Как оказалось, вода была сильно загрязнена даже на сегодняшний день. Ученые нашли много токсичных веществ, которые могли сильно повлиять на здоровье племен. Именно поэтому во время засухи племена майя покинули данное поселение.

Ученые обнаружили, что древние покинули свое поселение примерно в 11 веке нашей эры. Эксперты сообщили, что в тот век засухи случались куда чаще, чем сегодня. Однако это вероятная причина. Целые группы научных исследователей намерены найти еще вероятные ответы. Впрочем, на сегодняшний день теория о том, что майя сами покинули поселения из-за зараженной воды, является одной из самых достоверных.

Доктор из группы сообщил о том, что племена майя пили воду, в которой содержалась ртуть наряду с высокой концентрацией фосфатов. По его словам, они попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами.

Напомним, два определяющих фактора: ученые объяснили, кому больше всех нужны объятия.