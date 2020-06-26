Два определяющих фактора: ученые объяснили, кому больше всех нужны объятия

Исследователи из Университета Аризоны расширили представление людей о потребности в объятиях и прикосновениях. Для парней и девушек природа объятий выявилась принципиально разной.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на данные Университета Аризоны.

В ходе исследований на близнецах ученым удалось установить, что потребность в объятиях у девушек на 45% обусловлена генетическими факторами, а остальные 55% зависят от личного опыта и среды. Эти два фактора являются ключевыми для женского пола.

Неожиданностью стало то, что на парней в этом вопросе генетика не влияет абсолютно. Отношение к объятиям у сильного пола на все 100% зависит от их личного опыта и окружения.

Авторы исследования подчеркивают, что некоторые люди, у которых особо сильно выражена любовь к объятиям, в периоды длительного уединения могут испытывать тактильный голод, что негативно отражается на состоянии здоровья. Объятия могут быть не всегда уместными, но даже рукопожатие или похлопывание по плечу может помочь таким людям.

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