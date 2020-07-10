Природа динозавров была совсем иной: ученые опровергли огромное заблуждение

Ученые доказали, что человечество долгое время заблуждалось относительно гигантских размеров древнейших динозавров. Выяснилось, что изначально динозавры были совсем небольшими, но постепенно с ними случилась внушительная метаморфоза.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «РБК-Украина».

Первые древнее ящеры, которые являются прямыми предками известных современной культуре динозавров были не более 10 см в высоту. Это свидетельствует о том, что первые динозавры были фактически крошечными созданиями.

В ходе новых археологических работ удалось выявить останки предков динозавров, которые стали наглядным доказательством утверждения о малых размерах первых динозавров. Эти останки имеют черты как динозавра, так и птерозавра. Этот вид ныне именуется Kongonaphon kely (Крошечный убийца насекомых).

Массивные останки очевидно являются более крепкими, и кроме того они более позднее. Это привело к тому, что кости гигантов человечеству знакомы намного больше, чем скелеты небольших динозавров.

Ученые отмечают, что изначально все динозавры были малых размеров, но в ходе их эволюционного пути и различных мутаций динозавры достигли воистину гигантских размеров.

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