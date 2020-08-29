Путешествие во времени возможно: ученые НАСА поделились уникальным открытием

Физик из НАСА Луиза Риофрио сообщила о том, что путешествия во времени могут быть вполне реальными, поскольку на то указывают физические законы. При этом она сообщила, что пока есть вероятность путешествовать в будущее. Но, чтобы попасть в прошлое, по словам Риофрио, ученым придется еще много работать.

Об этой информации сообщил Golos.UA, передает «НБН».

Специалисты просмотрели доклад физика. Они сообщили, что реализовать задумку Риофрио вполне можно. Однако для этого в самом начале необходимо усовершенствовать модель атомных часов на МКС. Второй шаг – проведение точных измерений скорости лазурного луча в космическом пространстве.

Данные исследования недавно были проведены. Был сделан вывод, что скорость света – это не постоянная, как думали раньше ученые. Как оказалось, она может меняться. Таким образом данные на Земле и в космосе были полноценно разными.

«Световая скорость имеет функцию снижения. Из-за этого возникает ощущение, что перемещение нашего природного спутника происходит быстрее, чем мы предполагали. Если теория верна, значит путешествия во времени вполне реальны», — сообщила Риофрио.

Известно, что в данный момент изучаются физические концепции и возможные методы путешествий. Более того, ученые еще не могут разрешить так называемый «Парадокс Дедушки», если им удастся выполнить перемещение во времени. Поэтому сейчас физики только проходят теоритическую часть вопроса. Однако многие уверены, что практическая тоже в обозримом будущем станет реальностью.

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