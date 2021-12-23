Об этой информации сообщил ZN.UA, передает «НБН».

Известно, что ледники Антарктиды являются одним из наиболее неизведанными мест на земле. Их площадь достигает 160 миллионов квадратных километров. Однако ученые, взяв необходимое снаряжение, начали исследовать местность.

Отмечается, что археологи сумели обнаружить морскую жизнь, которая скрывалась под антарктическими ледниками. Удивительным стало то, что представители животного мира там намного разнообразнее, чем доселе подозревали эксперты. Им удалось найти целых 77 видов живых существ на глубине 200 метров под ледниковым покровом.

В данный момент не уточняется, каких именно животных удалось обнаружить. Вероятно, ученые все еще проводят аналитику, чтобы самим выяснить, с чем же они столкнулись.

Напомним, ученые показали, что обитало на Земле 326 миллионов лет назад: опубликован уникальный снимок.