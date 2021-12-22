Об этой информации сообщил ZN.UA, передает «НБН».

Отмечается, что находка была сделана на севере Англии. Сначала никто не понял, что же они обнаружили. Однако детальное исследование показало, что археологи наткнулись на гигантскую многоножку размером примерно в современную машину. Временем позже ученые выяснили, что существо относится к роду Arthroleura – оно жило на нашей планете в каменноугольный период, то есть примерно 326 миллионов лет назад. Что примечательно, это еще за 100 миллионов до появления динозавров.

Многие задались вопросом о том, почему же столь гигантские насекомые раньше населяли планету. Ответ же кроется в питании, насыщенном воздухе, а также особой эволюции видов. Ученые говорят даже о том, что комары в те времена были раз в 10-20 больше сегодняшних представителей этого животного мира.

Напомним, ученые выяснили, как простым способом продлить жизнь: новое исследование.