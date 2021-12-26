Как информирует «НБН» со ссылкой на BusinessWire, страдающий параличом прогрессирующего типа 62-летний Филипп О’Киф написал твит, используя для этого силу мысли.

Отмечается, что осуществить такое действие мужчине помог чип Stentrode. Ему его вживляла компания Synchron.

Известно, что мужчина имеет боковой амитрофический склероз. Напомним, что именно от этого заболевания страдал известный во всем мире ученый Стивен Хокинг.

Компания отмечает, что человеку впервые в истории удалось написать сообщение «через нейрокомпьютерный интерфейс».

Теоретически, такая технология могла бы помогать людям с такого рода недугами пользоваться социальными сетями, а также другими средствами коммуникации.

Сам же Филипп О’Кифа заявил, что нужна практика, чтобы научиться пользоваться подобным чипом. Он способен не просто писать в социальной сети «Твиттер», но также и покупать товары онлайн, отправлять письма по электронной почте. Помимо того, Филипп выразил надежду, что он «прокладывает путь» людям, чтобы они могли в дальнейшем писать твиты при помощи силы мысли.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Японии был создан телевизор, способный передавать вкус пищи.