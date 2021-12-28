Об этой информации сообщили «Актуальные Новости», передает «НБН».

Как заявили эксперты, они сумели обнаружить на соседней от Земли планете следы настоящего водопада. Не исключается, что данный объект может быть самым большим в нашей Солнечной системе. В свою очередь, обрыв, где стекал водный поток, расположился в каньоне Эха.

Известно, что это удалось обнаружить благодаря марсохордам, которые продолжают свою деятельность по исследованию планеты. Техника сделала снимок, благодаря которому ученые выяснили, что высота водопада достигала примерно 4 километра. Известно, что это во много раз больше, чем наш, земной Ниагарский водопад.

«Это может служить ключевым доказательством, что в прошлом на Марсе могли быть огромные запасы воды: океаны, моря, реки, водоемы. Каньон, где марсоход сумел обнаружить следы водопада, в свою очередь, тоже был заполнен водой. Возможно, именно здесь в свое время было глубокое озеро», — сказали исследователи.

По их подсчетам, вода на Марсе была примерно 3,5 миллиарда лет назад. На этом фоне до сих пор неясно до конца, что же привело к полноценному «истощению» планеты.

Напомним, ученые выяснили, какая диета лучше всего защитит от COVID-19: подробности.