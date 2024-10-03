Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, почти 300 000 человек в северной части региона из-за российских обстрелов останутся без стабильного снабжения водой на неопределенное время.

По словам Филашкина, в Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и прилегающих населенных пунктах, в которых суммарно проживает не менее 260 000 человек, фиксируются существенные проблемы с поставками воды из-за вышеописанных действий государства-террориста.

Глава Донецкой ОВА добавил — с учетом большого объема повреждений соответствующей инфраструктуры, сейчас нет технической возможности провести ремонт оборудования.

На текущем этапе, в ОВА, совместно с местными властями, начали работу над налаживанием альтернативных возможностей, направленных на обеспечение населения водой. В частности, поставки технической воды станут временно осуществляться из резервуаров КП «Вода Донбасса».

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