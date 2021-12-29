Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «НБН».

Отмечается, что специалисты НАСА хотят оценить вместе со священнослужителями возможную реакцию человечества на открытие инопланетной жизни. Кроме того, цель данного консилиума – выяснить, как такое обнаружение повлияет на представления о Боге, в которого верят жители Земли.

Специалисты намерены, приложив совместные усилия, дать ответы на целый ряд вопросов: «Что есть жизнь?», «Что означает быть живым?», «Где грань между нами и инопланетянами?».

Примечательно то, что встреча с внеземной жизнью, как уверяют эксперты, может произойти достаточно скоро. Специалисты ссылаются на то, что 25 декабря в космос был запущен мощнейший в мире телескоп Джеймса Уэбба, который в теории может найти жизнь на других планетах.

Напомним, на Марсе сделано большое открытие: ученые заявили о нетипичном объекте для Красной планеты.