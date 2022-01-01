Как информирует «НБН» со ссылкой на The Hill, «НАСА» выделила средства на программу, в рамках которой были привлечены двадцать три теолога. По данным источника, это все происходило еще в 2016-м и 2017-м годах.

Главным вопросом, который интересовал ученых, была реакция верующих людей на то, что может существовать инопланетная жизнь. А точнее, нужно ли будет пересматривать теорию создания нашей планеты и самого человека, как об этом говорит Библия, по образу и подобию Всевышенго. Ведь, к примеру, если инопланетная жизнь окажется разумной, то тогда возникнет вопрос – существует ли у них душа, а также жизнь после смерти? Кроме того, как тогда реагировать человечеству, если окажется, что у инопланетян также существует своя религия, или что-то похожее? То есть, не спровоцирует ли это необходимость пересмотреть каноны верований, и не начнутся ли проблемы в таком случае с верующими людьми?

В результате, о чем проинформировало издание The Times, теологи дали ответ, что ни мусульмане, ни иудеи, ни христиане не видят ни малейшей проблемы в том, что может быть обнаружена жизнь вне Земли.