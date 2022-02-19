Как информирует «НБН» на официальном ресурсе Smart Oasis говорится, что конструкцию установили в парке Al Mamzar Smart Park (зона отдыха в Дубай).

Согласно словам создателя такой технологии, на установке, которая стоит в Дубай, установлены солнечные панели, которых достаточно для добычи двадцати литров воды из воздуха на протяжении двадцати четырех часов. Примечательно, что система самостоятельно добывает H2O и автоматически разливает воду по стаканам всем, кто желает.

Специалист уверяет, что его разработка может стать полезной не только в ОАЭ, но и во всем мире.

По словам Приходько, в летнее время эта технология в среднем может добывать из воздуха порядка семидесяти литров воды. В зимнее время – от 17 до 18 литров. Если на конструкцию поставить дополнительные солнечные панели, то Smart Oasis сможет добывать до двух сотен литров воды в сутки.

Стоит отметить, что это не единственная удивительная разработка в сфере технологий, о которой стало известно за последнее время. В частности, специалисты создали усовершенствованный луноход, который может выполнять множество функций.