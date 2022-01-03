Китайская народная республика представила миру новые фотографии поверхности Марса. Снимки были обнародованы на официальном ресурсе Национального космического управления страны.

Марс с орбиты / Фото Национальное космическое управление Китая

Как информирует «НБН», в частности, была опубликована общая фотография зонда и Красной планеты. Также были опубликованы снимки аппаратов «Тяньвэнь-1», «Чжуронг» и Северная полярная шапка Марса.

Северная полярная шапка планеты / Фото Национальное космическое управление Китая



Снимки были опубликованы для того, чтобы подтвердить, что орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» в полном порядке.

Поверхность Марса в объективе аппарата «Чжуронг». Изображение составлено из трех отдельных / Фото Национальное космическое управление Китая

Буквально недавно ученые сделали невероятное открытие, касающееся «Красной планеты». В частности, исследователи пришли к выводу, что на Марсе существовала не только H2O, но и другие объекты, которые могли украшать ближайшую к Земле планету.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на Марсе были найдены следы органики.