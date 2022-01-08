По словам представителей NASA, в январе в наплавлении орбиты Земли мчатся два небесных тела, одно из которых имеет размер больше, чем знаменитый Биг-Бен в Лондоне.

Огромные астероиды были обнаружены с помощью технологии Asteroid Watch. Новая панель позволила сотрудникам Лаборатории реактивного движения NASA замечать объекты в космосе, которые очень быстро двигаются, а также отслеживать путь небесных тел, информирует «НБН» со ссылкой на Dailystar.

В космическом ведомстве уверяют, что астероиды приблизятся к нашей планете 11 и 19 января. При этом ученые заверили, что реальной угрозы Земле нет, ведь космические объекты пройдут на большом расстоянии от планеты.

Астрономы рассказали, что небесное тело 2013 YD48 имеет невероятные размеры: астероид достигнет 104 метров, став намного больше, чем знаменитый лондонский Биг-Бен. Сейчас специалисты наблюдают за огромным космическим объектом на предмет возможного отклонения от предполагаемого маршрута.

Также 19 января мимо Земли пронесется астероид 1994 PC1. Известно, что небесное тело совершает оборот по орбите каждые 47 лет, регулярно посещая часть галактики, где находится наша планета.

Ученые время от времени сообщают о возможной угрозе для Земли из-за небесных тел, которые подходят слишком близко к нашей планете. Ранее специалисты предупредили, что к Земле приблизится астероид «Апофис» весом 30 тонн. Они предполагают, что гигантский космический объект может столкнуться с нашей планетой.