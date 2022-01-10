Как информирует «НБН» со ссылкой на cnn, в итоге ученые пришли к выводу, что собаки без проблем отличают язык, которым говорят их хозяева, от иностранного языка.

В ходе эксперимента собаки разных пород сидели в наушниках од аппаратом МРТ. Они слушали одну и ту же цитату из детской книги «Маленький принц». Сначала цитата звучала на испанском языке, а потом – на венгерском. После этого им включали серию бессмысленных слов.

Стоит отметить, что одна часть собак, участвовавших в эксперименте, были знакомы с испанским языком. Вторая – с венгерским. Но ни те, ни другие, не слышали другого языка, кроме того, которым говорили их хозяева. Исследование показало, где и каким образом активизируется мозг при прослушивании знакомого и незнакомого языка.

Исследователь из будапештского университета Этвеша Лоранда Аттила Андикс заявил:

«Нам удалось впервые сделать это, если не считать приматов. Речь о том, что удалось обнаружить спонтанную языковую способность, а также увидеть, где именно в мозгу происходит сочетание двух языков».

Согласно полученным результатам, ученые сделали вывод, что живя вместе с людьми, собаки могут усиливать слуховые закономерности языка, который они слышат. Более того, чем старше собака, тем лучше ее мозг отличает знакомый ей язык от незнакомого.

Стоит отметить, что не только собаки обладают удивительными способностями. В частности, ученые заявляли об уникальной лечебной способности кошек.