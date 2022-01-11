Как информирует «НБН», на сайте PhoneArena появились данные о будущем iPhone. Речь идет о сети 14 Pro. По всей видимости, главной новинкой техники станет вырез под камеру вместо «челки» с Face ID.

На обнародованном фото можно увидеть панель экрана iPhone 14 Pro. Она имеет два выреза. По центру в верхней части панели размещается отверстие в виде прямоугольника с закругленными углами. Слева от него есть отверстие круглой формы. Именно в нем и разместится Face ID, прямо под экраном. В вырезе же для камеры может поместиться два модуля, в том числе и сверхширокоугольный объектив.

Примечательно, что это уже далеко не первая информация о том, что предстоящая серия iPhone будет без «челки» под датчик Face ID.

Как известно, помимо портала PhoneArena об этом уже сообщали аналитик Минг-Чи Куо, а также инсайдер Dylandkt.

Если вы являетесь поклонником техники iPhone, и любите новинки от Apple, вы также можете посмотреть версию, как будет выглядеть iPhone 14 Pro.