Об этой информации сообщил ZN.UA, передает «НБН».

В самом начале было отмечено, что целых 2,6 миллиарда людей по всему миру каждый день подвергаются воздействию мелких твердых частиц. Притом происходит это на таких уровнях, которые находятся выше тех, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Было выяснено, что только в 2019 году загрязнение воздуха стало причиной гибели 1,8 миллиона людей по всему миру. Что примечательно, это в десятки раз больше, чем войны по всему миру. Посоперничать с таким показателем может только пандемия COVID-19. Тем не менее, ученые задались вопросом, почему против этого так мало идет протестов, и в целом, по какой причине людей это почти не заботит.

Так же ученые предупредили, что вышеупомянутые частицы увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных и онкозаболеваний. Эксперты уверены, что с таким показателем, что-то нужно делать, поскольку фактически ежегодная убыль населения сравнима с жертвами глобального военного конфликта.

До этого же другая группа специалистов выяснила следующее: скоро люди будут жить намного дольше: ученые представили миру обнадеживающий прогноз.