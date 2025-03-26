Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Центра национального сопротивления (ЦНС), одним из самых показательных примеров является полный провал туристических сезонов в последние годы.

В частности, вопреки заявлениям местного гауляйтера Сергея Аксенова, что в течение прошлого года на территории Крыма «отдохнуло чуть более 6 млн туристов», ключевая часть местных отелей попросту стояла пустой, разочарованные владельцы до сих пор подсчитывают убытки, а бизнес-сектор держится «на плаву» субсидированием РФ.

Таким образом, вышеописанная статистика Аксенова — обычный фейк, а ситуация приближается к критической, поскольку Крым больше не привлекает отдыхающих из-за:

мазута (вытек из нескольких российских ржавых танкеров, потерпевших крушение в Черном море), которые уничтожил биосферу местных пляжей, а море сделал «грязным и вонючим»;

разваленной инфраструктуры;

усиленных антироссийских санкций, фактически изолировавших полуостров от мира.

Все это — последствия российской оккупации, высосавшей ресурсы, и разрушившей будущее полуострова.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Зеленского отвечали, что произойдет, если РФ нарушит договоренности о «морском перемирии».