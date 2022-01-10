Об этой информации сообщил BFM.RU, передает «НБН».

В самом начале Белзил сообщил, что уже сейчас есть данные, которые говорят в пользу факта долгожительства людей. Более того, он уверяет, что у человека и вовсе отсутствует верхний предел продолжительности жизни.

«Продолжительность жизни человека – это намного выше, чем то, что мы видим в среднестатистической перспективе сегодня», — уверяет эксперт.

Затем он сообщил, что уже к 2100 году почти любой сможет побить рекорд жительницы Франции Жанны Кальман, которая умерла в 1997 году, когда ей было 122 года. Эксперты уверяют, что уже в конце этого века сможет жить до 130 лет. Верхний же предел и вовсе дойдет до 180 лет.

Временем ранее ученые назвали один из лучших продуктов против рака: эксперты сошлись в едином мнении.