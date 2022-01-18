Ученые из нацуправления по аэронавтике и исследованию космоса («НАСА») сообщили, что сегодня, восемнадцатого января, мимо нашей планеты пролетит огромнейший астероид.

Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, согласно данным исследователей, диаметр космического тела достигает одного километра.

В это же время в агентстве пояснили, что астероид безопасен для жителей Земли, потому что пролетит на расстоянии 1,2 миллиона миль – пятикратное расстояние от Луны до Земли.

О еще одном потенциально опасном астероиде стало известно немного ранее. Речь идет о космическом теле «Апофис», диаметр которого достигает почти 400 метров. Согласно данным ученых, это небесное тело максимально приблизится до расстояния орбит геостационарных спутников, а произойдет это в апреле месяце 2029 года.