Как информирует «НБН» со ссылкой на University of Milan, экспедиция ученых из Италии и Египта совместно провели раскопки на одной из крупнейших рек в мире Нил. Там исследователи обнаружили гробницу, которой было дано название AGH032. Она располагается на территории бывшего некрополя. Эти земли использовалась для погребения людей в период с шестого века до н.э. и до четвертого века до н.э. (период эллинов в Египте, и римлян).

Интересно, что внутри обнаруженной семейной усыпальницы исследователи обнаружили два десятка мумий. Однако, к большому сожалению, ранее место захоронения умерших было разграблено злоумышленниками.

Вблизи места захоронения археологи нашли «свалку» из костей (в основном бараньих), керамические изделия, а также места, на которых приносили жертвы.

Что касается самой гробницы, то внутри ее были мумии. И среди них были некоторые весьма интересные для ученых. В частности, была найдена мумия мужчины (взрослого). У него было ожерелье, сделанное из меди, а также дощечка, на которой было написано греческое имя Nikostratos. Причем эта мумия была отдельно от других. Она находилась у восточной стены.

Еще одна мумия, ребенка, на которого была одета маска для погребения времен древнего Египта, сделанная из папируса и полотна, была обнаружена в терракотовом саркофаге. После того как другой мумии ребенка был сделан рентген, то результаты показали наличие в груди налета. Быть может, это является свидетельством болезни.

Сейчас же ученые поставили перед собой цель тщательно исследовать новые найденные мумии из усыпальницы, чтобы узнать даты смерти, а также иные детали относительно того, как эти люди жили.

Еще одно весьма загадочное захоронение ребенка с библейскими текстами было обнаружено во время раскопок на территории Израиля.