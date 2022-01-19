Об этой информации сообщил Online47, передает «НБН».

Когда представители научного сообщества задались вопросом, что же служит ключевой причиной долголетия королевы Елизаветы II, то они пришли к неожиданным выводам. По их мнению, секрет кроется в простоте образа жизни, которого придерживается монарх.

«Она употребляет пареные блюда из рыбных и мясных изделий. Сюда еще входят и овощи. Когда был изучен рацион, было выявлено, что там низкое содержание углеводов. Это позволяет любому человеку держать собственное тело в тонусе. Под строгим надзором у нее и пища на ужин», — сообщили эксперты.

Кроме того, было выяснено, что у королевы есть собственный ежедневный ритм: завтрак, обед, чаепитие, а также ужин. Притом, такой образ жизни у нее ведется несколько десятилетий.

«Еще не последнюю роль играет физкультура с легкими физупражнения и растяжкой. Важно отметить и распорядок сна: перед тем, как лечь в постель, она выпивает бокал шампанского, а затем в 23:00 ложится спать. Через 8 часов и 30 минут подъем», — заключили ученые.

На этофм фоне еще ученые раскрыли, что скоро случится с планетой Земля: эксперты показали, какие изменения начнутся.