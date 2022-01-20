Как информирует «НБН» со ссылкой на ресурс Apple Insider, по словам эксперта Росса Янга новинка технологии будет представлена в третьей декаде апреля, максимум – первых числах мая.

По словам эксперта, компания начинает производство дисплеев для мобильных телефонов iPhone SE+ 5G. И этот процесс стартует уже до конца января. В марте же известный производитель смартфонов начнет сборку самих гаджетов.

Исходя из тех данных, которые имеются, специалист подчеркнул, что выход нового смартфона в мир произойдет не раньше конца апреля месяца.

Примечательно, что бюджетный смартфон iPhone 2022 не будет отличаться дизайном от прошлого поколения. Новый гаджет получит 4,7-дюймовый дисплей с физическим сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Главным нововведением будет считаться флагманский чип Apple A15 Bionic, как в iPhone 13. Он будет поддерживать сеть 5G.

Касательно техники от Apple, то не так давно сообщалось о том, что в Apple Watch произошел сбой. Проблема наблюдалась при зарядке аксессуара.