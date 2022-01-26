Как информирует «НБН» со ссылкой на Physical Review Letters, одна из теорий предполагает, что вода на нашей планете могла появиться благодаря кометам, или же астероидам со льдом, которые сформировались вдалеке от Солнца. Но эта версия подвергается сомнению из-за разницы масс между тяжелым космическим водородом и легким водородом на Земле.

Именно поэтому исследователи выдвинули еще одну теорию. По их предположению, вода могла содержаться в минералах внутри земной мантии. Спустя определенное время они могли разлагаться. В результате выделялась вода. Такое типично, к примеру, для некоторых соединений кремния и магния.

Ученые говорят, что на протяжении первых десятков миллионов лет существования нашей планеты, расплавленное железо могло опускаться центр Земли. Следовательно, оно вытесняло вверх более легкие силикаты. Постепенно соединения разлагались, а среди продуктов такой химической реакции одиннадцать процентов по весу составила H2O.

В результате того, что у воды небольшая плотность, она постепенно поднималась вверх, а при каждом извержении вулканов ее все больше попадало в атмосферу. В итоге воздух постепенно становился насыщен водяным паром, и через некоторое время он конденсировался, образуя водоемы.

Примечательно, что ученые пришли еще к некоторым неожиданным выводам в космосе.