О том, что только в эту пятницу, относительно небольшая магнитная буря накроет Землю, и это связано с корональным выбросом массы плазмы, которая недавно покинула ближайшую звезду нашей системы, пишет «НБН», ссылаясь на ресурс, отслеживающий «космические» погодные условия — Spaceweather.

В частности, ученые обнадеживают, что данный магнитный шторм, обрушившийся на нашу планету, окажет слабое негативное влияние, поскольку относится к категории G1. Кроме того, подобные протуберанцы зачастую достигают нашей планеты несколько быстрее, однако данному потоку частиц, понадобилось не менее 5-ти дней, чтобы преодолеть расстояния от Земли до Солнца. По той причине, что облако солнечной плазмы растеряло весь свой потенциал по пути, оно вызовет лишь незначительное искажение геомагнитного поля.

Отметим, что сильные магнитные бури обычно отмечаются перебоями в работе связи, включая отрицательные воздействия на состоянии здоровья пожилых и метеозависимых людей, такие, как: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость и бессонница.

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