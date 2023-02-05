Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «УНН».

Как сообщает издание, в воскресенье во время своего выступления действующий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что правительство страны рассмотрит возможность поставки в Украину современной системы ПВО «Железный купол».

Нетаньяху сказал, что предыдущее правительство Израиля не стало даже рассматривать такую возможность предоставления помощи для Украины, однако при Нетаньяху это может произойти.

В то же время глава израильского правительства сказал о том, что в первую очередь необходимо рассмотреть интересы Израиля, ведь его страна также находится в состоянии военного конфликта. Отдельно Нетаньяху объяснил, что его страна помогла Украине гуманитарной помощи, а также принимала беженцев из страны.

Напомним, что ранее на территории Ирана случилось несколько взрывов, некоторые эксперты обвиняли в этом Израиль.