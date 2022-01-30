Как информирует «НБН», компания обнародовала видеоролик. В нем она продемонстрировала, как выглядит встроенная в смартфон новейшая система, помогающая охлаждать флагман Legion Y90.

Примечательно, что этот игровой смартфон станет первым в мире, который имеет в системе охлаждения два вентилятора. Они центробежного типа. Причем оба разного диаметра.

Вентиляторы делают забор воздуха через вентиляционные отверстия. Они размещены снаружи тыльной панели. Выпускают же воздух они через решетки, которые размещены на боковой грани.



Касательно характеристик данного игрового флагмана известно следующее:

— чип Snapdragon 8 Gen 1;

— ОЗУ до 18 ГБ;

— объем SSD 128 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти;

— основная камера с 64-Мп и 13-Мп датчиками;

— дисплей, кадровая частота которого 144 Гц;

— емкость аккумулятора 5600 мАч с поддержкой зарядки мощностью в 68 Вт.

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