Об этой информации сообщили в Hi News, передает «НБН».

Эксперты в самом начале отметили, что еще не так давно многие воспринимали рыб в качестве примитивных существ, имеющих плохую память. Поведение же их расценивалось с точки зрения рефлексов и инстинктов.

Тем не менее, уже сейчас ученые выяснили, что рыбы могут общаться. По их словам, человечество давно узнало, что эти животные могут издавать разные звуки. Они сослались в этом плане на то, что некоторым рыбам даже дали соответствующие имена в русском языке: пищащий сом, трубач, горбыль и т.д.

Было выяснено, что рыбы далеко не всегда издают звуки гортанью, как это делают зачастую млекопитающие. Райс с коллегами выяснили, что для этого рыбы используют воздушные пузыри или некоторые мышцы. В ход идут даже кости.

В самом конце эксперты ответили на вопрос, о чем же общаются рыбы. По их словам, темы у них схожие с людьми: пища и секс. Так же с помощью звуков рыбы привлекают противоположный пол или защищают свою территорию от чужих гостей. Что примечательно, с помощью звуков рыбы могут сообщать сородичам, где находится еда.

Неделей ранее ученые обнаружили новый вид коронавируса: эксперты из Поднебесной предупредили, с чем столкнулись.