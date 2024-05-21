Проект резолюции РФ, который призывал все государства «навсегда» предотвратить размещение, угрозу или использование любого оружия в космосе, провалил голосование в Совбезе ООН, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Разработанный россиянами документ не набрал минимум 9 необходимых голосов: за проект резолюции страны-агрессора проголосовали 7 членов Совета Безопасности, 7 – против, 1 – воздержался.

РФ выдвинула этот текст после того, как в прошлом месяце ветировала американский проект резолюции, который призывает государства предотвратить гонку вооружений в космосе.

Перед голосованием заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд обвинил страну-агрессора в намерении отвлечь внимание международного сообщества от разработки россиянами нового спутника с ядерным устройством. Дипломат добавил, что в четверг РФ запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие такие космические аппараты.

Постпред России в ООН Василий Небензя ответил, что он якобы не понял, о чем говорил Вуд, а после голосования заявил, что представители стран Запада в организации «окончательно сбросили с себя маски», показав, что они «стремятся к милитаризации космоса».

Напомним, что ранее Небензя в Совбезе ООН пытался оправдать атаку Ирана на Израиль.