Как информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail, более столетия исследователи придерживались теории Дарвина, который утверждал, что все генетические мутации случайны. Более того, согласно теории – самые полезные должны передаваться из одного в другое поколение.

Но что интересно, исследователи из Израиля (Хайфский университет) обнаружили, что все не так, как утверждал в своей теории Чарльз Дарвин.

Согласно новому выводу исследователей, к примеру, мутации гемоглобина у человека далеко не случайны. Отмечается, к примеру, что африканцы имеют более сильный уровень защиты от такого заболевания как малярия. А европейцы этого свойства не имеют. Все это связано с регионом, где проживают люди.

Ученые предполагают, что причиной эволюции являются два источника информации. Один из них внутренний, а второй – внешний. Первый, это тот, который накапливается в геноме и влияет на возникновение мутаций. Второй – представляющий собой естественный отбор.

Примечательно, что такое новое исследование ученых является первым в мире свидетельством того, что мутации в генах человека неслучайны.

Кроме того, ранее ученые из Университета Кента Амир-Хомаюн Джавади пришли к выводу, что пандемия сказывается на человеке не лучшим образом.