Об этой информации сообщил CursorInfo, передает «НБН».

Отмечается, что исследователи взяли репрезентативную выбору из 200 000 взрослых людей возрастом от 35 до 85 лет. Выяснилось, что страдают из-за алкоголя больше всего те люди, у которых наблюдается недостаток веса.

Выяснилось, что мужчины, а также женщины, чей индекс массы тела составляет меньше 18,5, которые часто употребляют алкогольные напитки, подвержены большему риску смерти из-за онкозаболеваний, а также сердечно-сосудистых патологий.

«Для нас такой результат был неожиданным. Предполагалось, что будет связь с ожирением и смертностью. Однако выяснилось, что случилось все наоборот», — заключил один из представителей науки Мунтассир Масум.

Еще ученые сказали, к чему рано или поздно приведет жизнь в условиях пандемии: назван печальный сценарий.