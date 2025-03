Чтобы не ухудшить свое состояние, важно знать, какие продукты нужно исключить из рациона на время болезни. Например, стоит отказаться от употребления авокадо – он содержит гистамин, который усугубляет симптомы простуды. Также фрукт может вызвать дискомфорт в желудке из-за высокого содержания жиров.

Также гистамин содержится в соевом соусе и морепродуктах. Кроме того, моллюски, мидии, креветки могут вызвать аллергическую реакцию, пишет издание «НБН» со ссылкой на портал Eat This, Not That.

Влиять на эффективность борьбы с болезнью может любимый утренний напиток многих – кофе. Кофеин является мочегонным средством, провоцируя обезвоживание. По этой же причине нужно отказаться от употребления алкоголя.

Могут навредить организму и сладкие газированные напитки, усугубляя воспаление. Такой же эффект оказывают конфеты и шоколад из-за высокого содержания сахара.

Уберите из меню хлеб и сейтон – они содержат глютен, который провоцирует воспаление и способствует образованию слизи в желудке.

Не стоит включать в рацион до выздоровления блюда с обработанным мясом, поскольку этот продукт содержит большое количество натрия, который вызывает обезвоживание.

Ранее специалисты назвали продукты, которые помогают улучшить психологическое самочувствие.