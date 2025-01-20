Гизбрехт в интервью изданию OBOZ.UA рассказала, что завтрак школьника должен состоять из белков, углеводов и жиров, чтобы его организм получал строительный материал для роста, информирует «НБН».

Эксперт по правильному питанию назвала четыре варианта завтрака для школьника, который даст ему силу на образовательный процесс:

Курица/яйца, каша, овощи, фрукт/кусочек черного шоколада;

Яичница на масле ГХИ, цельнозерновой хлеб с маслом, овощи, фрукт/кусочек черного шоколада;

Хлебцы с печеночным паштетом, овощи, фрукт/кусочек черного шоколада;

Сэндвичи с красной рыбой, овощи, фрукт/кусочек черного шоколада.

По словам нутрициолога, если ребенок утром плохо кушает или вообще отказывается, родителям нужно попробовать сделать из завтрака ритуал, когда вся семья собирается за столом, или ребенок придумывает блюдо дня, или вы ему подаете секретное блюдо.

Эксперт обратила внимание на то, что если у школьника с утра вообще нет аппетита, нужно просыпаться раньше либо обратиться к врачу, чтобы проверить, нет ли у ребенка застоя желчи.

Напомним, диетологи ответили, сколько раз в день нужно есть.