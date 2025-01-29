В холодное время года организм нуждается в витаминах и полезных веществах, чтобы выдержать нехватку солнечного света и сезонные простуды. Для этого в рацион необходимо добавить хурму, как советует врач, пишет издание «НБН».

По его словам, сладкая оранжевая ягода богата на витамины А и С, магний, калий, клетчатку, которые незаменимы для укрепления иммунитета, борьбы с усталостью и стрессом, поддержания здоровья глаз, работы сердечно-сосудистой системы, улучшению пищеварения.

В то же время важно знать, с чем не стоит совмещать хурму. Габорец рассказал, что сочетание этой ягоды с молоком или морепродуктами может вызвать дискомфорт в желудке из-за специфических химических реакций.

Употреблять хурму нужно осторожно людям, которые больны диабетом – в ней содержится большое количество природных сахаров. Также ягода из-за высокого содержания калия может быть опасна для тех, кто подвержен образованию камней в почках.

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