Как информирует «НБН» со ссылкой на PCMag, длина такого участка дороги будет всего в одну милю, что равняется 1600 метров. В эксплуатацию ее намерены запустить к 2023 году.

Отмечается, что руководство пилотным проектом будет поручено стартапу из Израиля под названием ElectReon.

Губернатор вышеуказанного штата заявил:

«Нам удастся стать лидерами в сфере транспорта будущего времени, а также электрификации. Мы нарастим создание автомобилей с электрическими двигателями, снизив при этом их стоимость. Очередным же фрагментом экологии пазла станут системы беспроводной дорожной зарядки».

Ранее мы уже писали о том, что перед тем, как покупать электромобиль, нужно знать некоторые вещи об этом виде транспорта.