Об этой информации сообщил «Фокус», передает «НБН».

Отмечается, что «Плутон Кумано» является общим геологическим термином, которым обозначают крупные самостоятельные тела глубинных изверженных пород. Фактически, как заявляют исследователи, речь идет о плутоническом массиве застывшей породы, которая уже известна представителям науки с 2006 года.

Однако долгое время ему не придавали особого значения. Только недавно его решили изучить более детально. Эксперты выяснили, что именно «Плутон Кумано» может быть первопричиной сейсмической активности. Более того, только недавно данный объект сумели поместить полностью на карту, рассмотрев также все его особенности.

На этом фоне неизвестно, почему ученые так долго изучали вышеупомянутый объект. Однако сейчас предлагаются разные варианты по уменьшению сейсмической активности, учитывая все данные, которые удалось узнать о «Плутоне Кумано».

Другая группа исследователей тоже сделала поразительное открытие: поверхность Марса «живая» — ученые пришли к неожиданному выводу о Красной планете.