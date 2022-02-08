Об этой информации сообщил «Фокус», передает «НБН».

Отмечается, что эксперты, изучающие Марс, давно узнали о ряби на песке, которая была образована из-за воздействия ветровых волн. До недавнего времени их считали совершенно неактивными объектами. Однако вышеупомянутый исследователь пришел к совершенно иному выводу, когда увидел в северной полярной области Марса соответствующие волны.

«Нами было обнаружено, что подобного рода огромные мегаряби на песке широко распространились по всему региону. Они перемещаются с большой скоростью. Это говорит о том, что поверхность Марса «живая», и она способна меняться», — сказал Чойнаки.

Что примечательно, сложность в изучении таких объектов заключается в продолжительной зиме Красной планеты. В данный период регион покрывается углекислым газом, а также водяным льдом.

Был так же сделан соответствующий вывод и другой группой исследователей: ученые сказали, кому пить алкоголь опаснее всего: названа ключевая группа людей.