Об этом сообщает Nature, передает “НБН”.

Орбита Центавра является загадкой для команды ученых. Ближайший звездный сосед нашего Солнца таит в себе 3 планеты, о существовании одной из которых мы узнали совсем недавно благодаря современному мощному оборудованию Echelle Spectrograph для скалистых экзопланет и стабильных спектроскопических наблюдений (ESPRESSO)

Эта техника «колебания» ищет изменения в движении звезды вдоль линии видимости с Земли; ESPRESSO может обнаруживать колебания всего 10 сантиметров в секунду.

Чтобы найти колебание, команда сделала более 100 наблюдений спектра Проксимы Центавра в течение чуть более 2 лет. Эспрессо хранится в специальной комнате в обсерватории, внутри резервуара, который поддерживает постоянное давление и температуру.

Жуан Фариа, который и обнаружил систему, признает, что, хотя межзвездные путешествия все еще находятся в области научной фантастики, мечта о том, чтобы люди могли однажды посетить нашу ближайшую звезду, мотивирует его искать там планеты, подобные Земле.

«Это заставляет нас задуматься»,

— говорит он.

Вместе с этим, совсем недавно ученые из Швеции тоже обнаружили похожую на Землю планету.