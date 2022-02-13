Об этом сообщает Medical Xpress, передает “НБН”.

Сгустки крови нужны для остановления кровопотерь. Но для многих людей с сердечными заболеваниями такие сгустки могут стать решающими, становясь причиной инсультов или инфарктов. Именно поэтому миллионы людей принимают разжижающие кровь лекарства. Однако даже пожизненный прием медикаментов не может полностью обезопасить пациентов. Для комплексной оценки состояния здоровья, больным нужно часто сдавать кровь на анализ в лаборатории для определения вязкости крови.

вид конструкции вблизи. источник — medicalxpress.com

Исследователи из Вашингтонского университета решили заняться этим вопросом. Они разработали новый тест для оценки свертываемости крови, который использует только одну каплю жидкости и вибрацию телефона. А самое главное — он точный и портативный.

Для анализа человеку необходимо добавить немного крови в маленькую емкость, на дне которой содержится крупица меди и химическое вещество, которое свертывает содержимое.

Затем вибрация телефона встряхивает эту чашу, в то время как камера следит за движением медной частицы, которая замедляется из-за формирования сгустка.

Так ученым удалось определить время свертывания крови, а это ключевой показатель при анализе. Если оно в норме — кровь достаточно жидкая. Если нет — пора обратиться к врачу. Во многом это облегчит жизнь людям, в том числе пенсионерам, которые вынуждены часто обращаться в платные лаборатории.

Чтобы уменьшить нагрузку на сердце, врачи советуют ложиться спать в правильное время.