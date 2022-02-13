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Об этом сообщает “НАСА”, передает “НБН”.
В миллионе километров от Земли, одинокий телескоп James Webb сделал свое первое фото с собственной орбиты. Затем телескоп запечатлел несколько своих первых звезд. Снимки были сделаны благодаря многомесячному проекту по тестированию различных зеркал и инструментов в обсерватории.
Прошло уже почти 50 дней с момента его запуска и полученные фото являются доказательствами его исправности и готовности исследовать космос дальше.
«Этот удивительный телескоп не только расправил крылья, но и открыл глаза», — сказал в пятницу на брифинге Ли Файнберг, менеджер по элементам оптического телескопа Уэбба в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.
Совсем скоро Уэбб сможет отправлять нам удивительные изображения галактик, звездных скоплений и планет.
Тема космоса всегда интересовала нас. Ученые стремятся узнать как можно больше о нем и о существовании жизни за пределами планеты Земля.
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