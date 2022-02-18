Ученые выяснили, что найденные останки – это новый вид спинозавра Iberospinus natarioi. Животное могло при необходимости отращивать новые зубы, если они ломались во время охоты, информирует «НБН» со ссылкой на издание NewScientist.

Идентифицировав останки древнего восьмиметрового хищника, специалисты предположили, что он забирался в воду, где устраивал засаду на свою добычу, которую ловил крокодилоподобной челюстью с постоянно обновляющимися зазубренными зубами.

По словам исследователей, этот вид спинозавров известен своими гигантскими челюстями. Сначала ученые предположили, что останки принадлежат уже известному виду Baryonyx walkeri. После того, как в 2019 году провела исследование другая научная группа, выяснилось, что у этого хищника край нижней челюсти отличается.

Специалисты рассказали, что у древних животных зубы, которые ломались или застревали в теле жертвы, восстанавливались в достаточно короткий срок. В некоторых зубных лунках было по два сменных зуба, поэтому они быстро выпадали и также быстро обновлялись.

Напомним, что в прошлом году палеонтологи рассказали о своей невероятной находке. Исследователи обнаружили останки нового вида титанозавра, возрастом 140 миллионов лет.