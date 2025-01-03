В холодное время года на рождественских ярмарках, или просто идя куда-то по улице, многие покупают горячие напитки в бумажных стаканчиках, чтобы согреться. Однако ученые утверждают, что такая одноразовая посуда может привести к ряду опасных заболеваний, сообщает издание «НБН» со ссылкой на ScienceDirect.

Исследование показало, что в течение 15 минут в горячий напиток попадает до 25 000 микрочастиц пластика, вместе с ними в организм попадают канцерогены – фенол, камедь, формальдегиды и свинец.

Если вы три раза в день употребляете чай или кофе из такой одноразовой посуды, в ваш организм может попасть около 75 000 частичек тяжелых металлов и других вредных элементов. Результат – ослабление иммунитета, серьезные заболевания у взрослых, патологии у детей.

Поэтому специалисты рекомендуют брать с собой на прогулку термокружку, чтобы не навредить своему здоровью.

Как сообщалось, врач-гастроэнтеролог проанализировал экстремальную диету OMAD, которая предусматривает прием пищи один раз в день.