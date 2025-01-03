Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Университета Северной Каролины, для «похищения» ИИ (искусственного интеллекта), исследователи воспользовались электромагнитным зондом, рядом предварительно заготовленных идентичных моделей с открытым исходным кодом, а также подключили блок обработки тензоров Google Edge Tensor Processing Unit (TPU).

Как стало известно, методика «кражи» ИИ-модели основана на анализе электромагнитного излучения во время функционирования TPU: для расшифровки параметров ПО, ученые сравнили данные этого поля со статистикой работы прочих аналогичных «андроидов», запущенных на сходном чипе.

В итоге, специалисты определились с особенностями архитектуры и конкретными отличиями, известным как «детали слоя», клонировав ИИ-модель с точностью в 99,91 процента. Все это стало возможно благодаря открытию физического доступа к TPU-чипу — как для зондирования, так и для запуска прочих моделей.

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