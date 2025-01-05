Как информирует «НБН» со ссылкой на материал проекта GOLIAT, масштабным исследованием интенсивности излучения от смартфонов и вышек 5G-сетей в Швейцарии выявлен некий парадокс — вопреки тому, что в сельской местности общий показатель «фона» ниже, пользователи получают большую «дозу» от своих устройств, если сравнить с городами (29 мВт/м² вместо 16 мВт/м²).

Исходя из слов Адриана Фернандеса Велудо, являющегося соавтором исследования, объясняется такая тенденция просто — в сельской местности, где покрытие 5G-сети чуть менее плотное, смартфонам приходится работать на максимальной мощности, чтобы оставаться на связи:

…Типичный пользователь мобильного телефона больше подвержен воздействию излучения в районах с низкой плотностью базовых станций.

Также, ряд исследований демонстрирует — продолжительное воздействие радиочастотного излучения может оказать определенный тип биологических «дефектов», в частности, незначительное повышение температуры кожного покров и мышечных тканей, однако окончательных доказательств того, что данные факторы слишком вредны для здоровья, — нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что ученые выяснили, как «похитить» действующую модель искусственного интеллекта.