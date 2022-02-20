Об этом сообщает Wired, передает “НБН”.

Обычно астрономы изучают Вселенную с помощью длительного наблюдения и анализа данных. Но недавнее открытие удивило всех: исследователи пришли к выводу, что достаточно изучить одну галактику для определения Вселенной в которой она находится. Это эквивалентно изучению одной песчинки, благодаря которой можно получить информацию о всей Евразии, но это факт.

Благодаря компьютерному моделированию и статистическим данным была замечена закономерность, которая когда-то позволит ученым делать открытия о космосе, изучая элементарные его единицы.

“Это совсем другое дело”, — сказал Франсиско Виллаэскуса-Наварро, астрофизик-теоретик из Института Флэтайрон и ведущий автор работы. — Вместо того, чтобы измерять эти миллионы галактик, вы можете просто взять одну. Это действительно удивительно, но это работает”.

Подтолкнул ученых к этому открытию студент, заданием которого было создание нейронной сети, которая, зная свойства галактики, смогла бы рассказать о ее составляющих. Решение задачи стало причиной открытия чего-то масштабного, что точно изменит ход исследований и мнения ученых.



Ранее астрономы зафиксировали необычное явление в космосе, которое сравнили с “танцующими призраками”.