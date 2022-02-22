Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Newsweek.

Ученые продолжают наблюдать за астероидами, которые становят опасность для нашей планеты. Например, уже в следующем месяце к Земле приблизится крупный астероид. Космическое тело диаметром 1,3 километра. Оно мчится со скоростью более 43 тыс. километров в час.

Ученые считают это астероид «потенциально опасным». Однако, несмотря на такой статус космического тела, специалисты заявляют, что оно не угрожает нашей планете столкновением.

Специалисты заявляют, что астероид пролетит мимо нашей планеты. Землю и крупное космическое тело будет разделять расстояние в 5 миллионов километров.

Ученые даже высчитали точную дату, когда астероид пролетит мимо Земли. По их данным, это произойдет 4 марта 2021 года. То есть, уже на следующей неделе.

Ранее ученые сообщали, что к Земле летит астероид «Апофис».