Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Associated Press.

Переговорщики от Европейского парламента и Европейского совета достигли соглашения по новой инициативе, получившей название Digital Markets Act, спустя несколько месяцев обсуждений.

Теперь предварительное соглашение должны одобрить эти два института ЕС.

Новые правила лишат IT-компании возможности присваивать своим продуктам и услугам более высокий рейтинг по сравнению с другими производителями и повторно использовать данные, полученные с различных устройств.

Более жесткие ограничения также касаются таргетированной рекламы в различных мессенджерах и социальных сетях.

В рамках Digital Markets Act компаниями, на которые будут распространяться новые правила, считаются фирмы с годовой выручкой в Европе на уровне, как минимум, 7,5 млрд евро за прошедшие три года. Их рыночная стоимость оценивается не менее чем в 75 млрд евро, они предоставляют услуги, как минимум, в трех странах ЕС, а количество их пользователей составляет 45 млн, а также 10 тыс. бизнес-клиентов, зарегистрированных в Евросоюзе.

За нарушение правил будет предусмотрен масштабный штраф: до 10% от годовой прибыли компании. Штраф за повторное нарушение составит до 20% от глобального дохода, что может составить несколько миллиардов долларов.

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