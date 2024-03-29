О том, что обновленные модели iPad Pro и iPad Air покажут не ранее начала мая, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию Марка Гурмана, размещенную в Bloomberg.

Предполагается, что задержка может быть связана с тем, что планшеты должны получить более современную «начинку», а экраны изменятся на OLED-матрицу (все еще идет «ценовой» спор с поставщиками). В частности, речь идет о:

iPad Air в 2 вариантах, включая 12,9-дюймовый;

iPad Pro в 2 размерах на чипе Apple M3 и с OLED-дисплеями.

Кроме того, все еще не только дорабатывается программное обеспечение для следующей серии указанных устройств, но и модели iPad Pro с OLED-экраном потребовались «новые сложные технологии производства», что, похоже, также спровоцировало смещение даты анонса и запуск «гаджетов» в серию.

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