О том, что самым важным отличием новых устройств от Apple окажутся OLED-дисплеи (с более глубоким черным цветом и высшей контрастностью, а также пониженным энергопотреблением), вместо ранее применявшихся LCD-экранов, и именно эта инновация резко увеличит цены на «яблочные девайсы», пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал WCCTech.

В соответствии с информацией источника, Apple закупает 11-дюймовые OLED-матрицы для iPad Pro за 280–290 долларов, а 12,9-дюймовые — в пределах от 380 до 390 долларов, что гораздо дороже, если провести сравнение с прежними планшетными экранами.

В итоге, предполагаемая стоимость 11-дюймового планшета, вероятно, составит 1500 долларов (около 57 360 гривен), а 13-дюймового iPad Pro достигнет 1 800 долларов (около 68 800 гривен), то есть фактически новые устройства будут сопоставимы по цене с ноутбуками MacBook Pro.

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