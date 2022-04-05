Как сообщает «НБН«, по его словам, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года – очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность. Уже на следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.

По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС.

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